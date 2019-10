Le mareggiate "stoppano" Andrea Barbera, lo skipper trova riparo in spiaggia

Andrea Barbera, skipper agrigentino, ha stoppato – seppur per un giorno – la sua regata in solitaria. Il mare in burrasca ha costretto, Barbera, a cercare riparo in una delle spiagge San Saba nel Messinese.

"Quella appena passata - racconta Barbera sulla sua pagina Facebook - è stata una notte burrascosa con vento e pioggia molto forte. Per fortuna la tenda ha retto bene, ma le attuali condizioni di risacca sulla spiaggia, non mi permettono di rimettere Next in acqua. Quindi al momento resto a terra in attesa di un miglioramento della meteo".

Barbera è stato costretto a dormire sulla spiaggia. Il “Cast Away” agrigentino ha fatto tesoro della sua tenda ed ha trascorso la notte sotto le stelle. La sua avventura proseguirà ancora, Barbera non molla ad incoraggiarlo centinaia di estimatori.

Il quarant'enne skipper agrigentino che sta circumnavigando in solitario la Sicilia a bordo di "Next", un catamarano sportivo non abitabile di 5 metri. Andrea che ha chiamato "Solo around Sicily" la sua impresa.