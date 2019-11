Una tartaruga Caretta caretta di 70 kg morta a San Leone, "uccisa" dal maltempo

Una tartaruga Caretta caretta è stata rivenuta quest’oggi a San Leone. L’animale marino di 70 chili non è riuscito a salvarsi. Ad “ucciderlo”, quasi certamente, sarebbero state le forte mareggiate di questa notte.

La tartaruga è stata ritrovata nei pressi della spiaggia “Babbaluciara”, ad avvertire le autorità competenti è stata l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico.

“Dopo averla messa in sicurezza – dice Mareamico in una nota - abbiamo avvisato le autorità, per darle degna sepoltura”. La tartaruga è stata trascinata fino a riva. Il grosso animale non è sopravvissuto al maltempo.