Maddalusa invasa dai rifiuti, Mareamico: "Servono misure straordinarie"

Raccolta differenziata ad Agrigento al centro dei riflettori nazionali, l'associazione ambientalista Mareamico attacca: "Ricostruita una realtà falsa".

"Ieri la trasmissione della Rai 'Speciale Tg1' ha fatto vedere una realtà falsa sulla raccolta differenziata ad Agrigento, dove si raccontava che tutto va bene. Vorremmo tutti che fosse così - aggiunge -, invece sia in centro città che nelle periferie si moltiplicano le discariche. A Maddalusa, la strada che porta al mare, intensamente frequentata in estate, è diventata una discarica a cielo aperto. Serve un'operazione come quella realizzata dalla Procura di Agrigento in collaborazione con i Carabinieri di Porto Empedocle, che ha portato alla denuncia, con pesanti multe e il sequestro dei mezzi, di tutti coloro i quali sono stati trovati a rilasciare rifiuti in strada".