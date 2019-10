"Area troppo pericolosa", Mareamico avvia le operazioni di bonifica alla quarta spiaggia

"A San leone c'è una spiaggia dove si rischia la vita per colpa della presenza di una ventina tra pali in legno ed in ferro arrugginiti e acuminati, residuo della mancata bonifica di un chiosco".

A denunciarlo è l'associazione ambientalista Mareamico Agrigento. Il riferimento è all'area della quarta spiaggia. "Visto che, dopo diverso tempo, né il concessionario, né in subordine il Comune, o la Capitaneria o il Demanio ha mai provveduto alla loro eliminazione - dicono -, ci sta pensando Mareamico ad eliminare il pericolo. A poco a poco, e con molta difficoltà, stiamo provvedendo con i nostri volontari a mettere in sicurezza la spiaggia".

