Mareamico denuncia: "Chiazze marroni a largo di San Leone"

Gli agrigentini - e non solo - tornano al mare, e puntuali si ripropongono le segnalazioni di macchie di dubbia origine al largo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A inoltarne una alle testate giornalistche è l'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento. "Ovunque in mare si notavano grosse macchie di schiuma marrone - dice - che hanno impedito a molti di poter fare il bagno. Non dobbiamo dimenticare che le spiagge di San Leone si trovano tra due fiumi, l'Akragas e il Naro, che sono fogne a cielo aperto. A questo - aggiungono - si può aggiungere che negli scorsi giorni avevamo notato un fetore nauseabondo lungo il viale delle dune. Probabilmente - ipotizzano dall'associazione - qualcuno ha scaricato il contenuto della propria fossa biologica nelle acque bianche e queste si sono riversate in mare".