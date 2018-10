"Visioni corte film Festival", vince Marco Gallo: dedica all'amico Gianluca Vasile

Nuovo riconoscimento per il regista Marco Gallo. L'agrigentino trionfa nel premio "Visioni Corte Film Festival". Gallo, vince insieme a Mattia Carolicon "She seemed to be crying" come miglior videoclip. Un festival internazionale e prestigioso, premiato alla medaglia d'onore da Mattarella come Festival.

"Per me è un piccolo record perchè vinco per la seconda volta questo Festival. La mia dedica è andata all'agrigentino Gianluca Vasile, 39enne scomparso a Brescia". La canzone del video clip premiato è di Mattia Caroli & I Fiori del Male.