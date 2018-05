L'agrigentino Marco Gallo vince ancora, "Rossotrevi" sbanca al festival di Caltanissetta

L’agrigentino Marco Gallo, vince il premio Knff del Kalat Nissa Film Festival. Il giovane regista ha portato in concorso: "Rossotrevi. Due volte nella storia". Il documentario sulle performance provocatorie di Graziano Cecchini, artista futurista che 10 anni fa tinse di rosso la Fontana di Trevi e lanciò successivamente 500mila palline in piazza di Spagna. Arte e provocazione.

Il trailer di questo documentario ha vinto come Miglior Trailer al Kalat Nissa Film Festival, prestigioso festival giunto all'ottava edizione a Caltanissetta. Tra i premiati dell'edizione 2018 anche anche Vittorio Storaro, 3 volte premio Oscar, premiato alla carriera. Dopo alcune finali a Barcellona, Bucharest, Los Angeles e Mumbai, arriva la prima vittoria, in Italia, per Rossotrevi.