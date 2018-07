Nuovi cestini per i rifiuti e panchine al viale Della Vittoria: ecco i fondi

Manutenzione dei marciapiedi di via Passeggiata archeologica e la potatura degli alberi situati nei pressi della chiesa di San Nicola. E' questa la proposta - servirà però che il Comune presenti il progetto - di cui s'è discusso durante l'ultimo Consiglio del Parco, alla presenza del sindaco Lillo Firetto. Approvata, inoltre, la rimodulazione dei residui delle risorse concesse al Comune nel 2015 e negli anni precedenti. Fondi che serviranno per sostituire i cestini porta rifiuti con contenitori utili alla raccolta differenziata oltre che per la sostituzione di numerose panchine del viale Della Vittoria, lato via Crispi.

Affrontato, ancora una volta, il progetto di sistemazione dell'area di ingresso di Giunone e la relativa collocazione di barriere antisfondamento. Barriere che dovrebbero essere realizzate con grandi vasi con piante di ulivo.