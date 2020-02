Erba alta e pozzetti scoperti: marciapiedi impraticabili in via Mattarella

"Sono un pensionato che ama passeggiare e in contrada Carcarelle vorrei poterlo fare in sicurezza sui marciapiedi, ma qui non esiste manutenzione.

Le erbacce sono talmente alte che è impossibile attraversare senza un macete". C'è ironia nelle parole del cittadino Giuseppe De Marco ma anche tanta amarezza nella sua segnalazione sullo stato di degrado in cui versano i marciapiedi di via Piersanti Mattarella: la trafficata arteria urbana che attraversa la contrada Carcarelle fino al quadrivio "Spinasanta" di Agrigento.

Dai microfoni di AgrigentoNotizie, il pensionato, che percorre quotidianamente a piedi la strada, chiede interventi urgenti all'amministrazione comunale e pone l'accento anche sui potenziali pericoli a cui sono soggetti i pedoni. Nello specifico, De Marco mostra alle telecamere di AgrigentoNotizie un pozzetto dell'illuminazione pubblica parzialmente scoperto con tanto di cavi elettrici in vista e una griglia di convogliamento delle acque meteoriche con maglie larghe e che quindi potrebbero causare degli infortuni ai passanti. Entrambi i pericoli segnalati dal cittadino si trovano nella zona adiacente la stazione "Bassa" sempre lungo la via Piesanti Mattarella.