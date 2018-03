Marciapiedi e strade dissestate, richieste di risarcimento danni per 66 mila euro

Un’agrigentina è caduta, a causa di una buca presente sul marciapiede, in via Callicratide. Un’altra percorrendo il cortile interno che collega due plessi scolastici. La prima ha chiesto un risarcimento del danno di oltre 41 mila euro, mentre l’altra un risarcimento di quasi 26 mila euro. Non passa giorno senza che al Comune di Agrigento non arrivi una richiesta di risarcimento danni o una citazione in giudizio. Negli ultimi due casi, in ordine di tempo, il Municipio è stato citato davanti al tribunale di Agrigento. Ma l’ente ha già deciso di costituirsi in giudizio per chiedere il rigetto delle due domande giudiziali.

Nel settembre del 2015, una donna di Agrigento, percorrendo a piedi la via Callicratide, è caduta a causa di una buca presente sul marciapiede. L’agrigentina – stando a quanto è stato documentato – ha riportato gravi lesioni alla rotula sinistra e al piede destro. Di recente, ha citato il Comune dinanzi al tribunale per chiedere la condanna al risarcimento dei danni quantificati in 41.577 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il 26 febbraio del 2015, invece, un’altra agrigentina è caduta “a causa delle pessime condizioni dell’area di pertinenza di due scuole”: in un cortile interno e ha riportato gravi lesioni al volto. Anche in questo caso, il Municipio è stato citato in giudizio, davanti al tribunale di via Mazzini, e ne viene chiesta la condanna al risarcimento dei danni quantificati in 25.753,99 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro. Per le nuove due “grane”, il sindaco Lillo Firetto ha deciso che il Comune si costituirà, per resistere e chiedere il rigetto delle domande, in giudizio ed ha conferito l'incarico di difesa e rappresentanza del Municipio all'avvocato Agata Vecchio, funzionario specialista del primo settore.