Marcia contro l'isolamento, Cna: "E' arrivato il momento di dire basta"

Anche la CNA Provinciale di Agrigento in prima fila, assieme al segretario regionale Piero Giglione, per rappresentare e sostenere le esigenze del mondo produttivo. “I collegamenti rappresentano una precondizione di sviluppo imprescindibile – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto - e purtroppo il nostro territorio sconta gap infrastrutturale che penalizza i nostri artigiani e le nostre imprese. Gli elevati costi legati al trasporto determinano una minore competitività sul mercato. E’ arrivato il momento di dire basta. E il cartello sociale, del quale fanno parte le Associazioni datoriali, si propone come faro e sentinella rispetto alle istituzioni e alle autorità competenti per non rendere evanescente la mobilitazione e tradurla in azioni concrete per assicurare alla nostra gente spostamenti più sicuri e veloci”.