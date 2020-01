Marcia contro l'isolamento, ecco le indicazioni per i parcheggi di auto e pullman

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In riferimento al flusso di traffico che si creerà in occasione della Marcia di sabato 25 gennaio 2020, dopo il vertice degli organizzatori con il Comitato per l'ordine e la sicurezza, sono emerse le seguenti indicazioni relative alle zone adibite a parcheggio.

Il Raduno, lasciando libera la circolazione attorno alla Rotonda Giunone, sarà nel tratto iniziale della SS640 in direzione Rotonda degli Scrittori.

Sarà possibile parcheggiare le automobili nei parcheggi indicati:

1- in zona Viale La Loggia;

Sarà possibile parcheggiare i pullman, in aree prestabilite e indicate:

2- Parcheggio "B" in direzione Sciacca;

3-Parcheggio "A" in direzione Canicattì.

4- parcheggio auto rifornimento Erg, dietro la rotonda degli scrittori.

Tutti i pullman lasceranno i passeggeri alla Rotonda di Giunone.

Un servizio navetta con due pullman partirà (ore 10,00 e 10,30) da Via Ugo La Malfa fino alla Rotonda Giunone e al ritorno (ore 13,00 –13,30) dalla Rotonda degli Scrittori al Piazzale La Malfa.

Alla fine della marcia ci sarà un servizio navetta che porterà al parcheggio La Loggia.