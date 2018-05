Marcia in occasione della "Giornata della legalità", ecco tutti i divieti

Mercoledì sarà vietato - a partire dalle 8 - posteggiare in piazza Pirandello e in piazza Vittorio Emanuele, lato Questura. Ad istituire il divieto di sosta, con rimozione per tutti i veicoli, in occasione della "Giornata della legalità", è stato il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni.

Le nuove disposizioni alla regolamentazione del traffico sono state decise, su richiesta dell'ufficio di Gabinetto del sindaco, per consentire che si svolga regolarmente il corteo che da piazza Pirandello attraverserà la via Atenea, il piazzale Aldo Moro e raggiungerà piazza Vittorio Emanuele. A seconda della partecipazione - che si preannuncia comunque numerosa - la polizia municipale valuterà ulteriori modifiche alla circolazione stradale.