Manutenzione di Villa Galluzzo, via libera a progetto da 530mila euro

Conto alla rovescia per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di Villa Galluzzo. Il dirigente del settore Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Agrigento, Giovanni Mantione, ha approvato in via amministrativa il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo che ammonta ad oltre 530mila euro. Il progetto di fattibilità tecnica era stato approvato lo scorso gennaio e adesso è arrivato il via libera dell’amministrazione comunale anche sul piano amministrativo.