Via Pirandello si rifà il look: via alla manutenzione del manto stradale

La via Pirandello si rifà il look. Secondo quanto fatto sapere da Palazzo dei Giganti, la zona verrà totalmente rinnovata. Infatti, nei prossimi giorni, gli operatori incaricati dal Comune si dedicheranno alla manutenzione della pavimentazione stradale. Giorno 5 novembre, il comando della Municipale, ha disposto il divieto e di sosta con rimozione degli autoveicoli, in via Pirandello, a partire dalle 7 e fino a cessato bisogno.