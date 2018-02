Manutenzione delle strade provinciali, in arrivo oltre 12 milioni di euro

In arrivo oltre 12 milioni di euro per la strade agrigentine. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato ieri il comunicato sul raggiungimento dell’intesa sul decreto di riparto di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro, proposto dal ministro Graziano Delrio alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per gli interventi di manutenzione della rete stradale di province e città metropolitane.

Alla provincia di Agrigento sono stati destinati esattamente 12.108.041 euro. "Queste risorse - fanno sapere dal Libero Consorzio - potranno essere utilizzate solo per interventi di progettazione e di adeguamento normativo, miglioramento della sicurezza, percorsi per la tutela di utenti deboli, salvaguardia pubblica incolumità, riduzione dell’inquinamento ambientale, riduzione del rischio da trasporti soprattutto quelli eccezionali, incremento della durabilità e riduzione dei costi, anche grazie alla programmazione pluriennale".

Il settore Infrastrutture stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento si sta già attivando per predisporre gli atti necessari alla progettazione delle opere da finanziare con i fondi messi a disposizione del ministero.