San Leone, interventi di manutenzione ai marciapiedi e buche rattoppate

Amministrazione comunale al lavoro per il decoro della zona di San Leone e nella fascia costiera. Sono partiti i lavori di sistemazione di alcuni marciapiedi ed è stata transennata un'area nella zona di piazzale Aster davanti al bar Tropical. Lo rende noto l'amministrazione.

Sono state rattoppate buche con interventi di bitumatura in viale Leonardo Sciascia e al viale della Vittoria e l'amnministrazione in queste ore, attraverso i propri uffici, sempre a San Leone, ha provveduto a far effettuare i lavori nei pressi del bar Pisciotto, eliminando le transenne che da tempo disturbavano il traffico in quel punto nevralgico del piazzale. L'operazione decoro cittadino proseguirà poi in altre zone della città.