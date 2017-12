Menfi, in arrivo 80 mila euro per la manutenzione della pista ciclabile

Reperite nuove risorse per la manutenzione della pista ciclabile di Menfi. Il Comune, in seno al protocollo d’intesa fra l’Associazione nazionale comuni italiani e l'Istituto per il Credito sportivo che prevede, tra l’altro, la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, ha ottenuto un mutuo settennale di oltre 80 mila euro per la manutenzione e l’efficientamento energetico nel tratto di ciclovia compreso fra la ex stazione ferroviaria di Menfi e Porto Palo.

“Le risorse ottenute - commentano il sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà e l’assessore all’Energia, Rosa Letizia Sanzone - permetteranno di assicurare la piena fruibilità di un asset che rappresenta un unicum, per lunghezza e bellezza in Sicilia, e che è cruciale per lo sviluppo turistico del nostro territorio”.