Manutenzione dell'illuminazione pubblica e dei semafori, impegnati 2,3 milioni

Il Comune di Agrigento ha impegnato complessivamente la somma di 2,3 milioni di euro per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione e dei semafori presenti in città.

Il dirigente del terzo settore Sanità, Ecologia ed Energia, Giuseppe Principato, ha approvato la proposta avanzata dal responsabile unico del procedimento, Salvatore Tedesco, relativa all’impegno di spesa per la gestione degli impianti, come da convezione Consip “Servizio luce 2” e “Servizio luce 3”. L’impegno di spesa per 2,3 milioni è previsto per il 2018. Stessa cifra è stata stimata anche per l’anno successivo.