Pulizia di fiumi e torrenti, finanziati diversi interventi in provincia

Manutenzione di fiumi e torrenti, arrivano fondi ad hoc dalla Regione. Se nei giorni scorsi dei finanziamenti avevano riguardato l'intervento sui problemi di natura idrogeologica, adesso si punta sulla manutenzione di alcuni corsi d'acqua.

In particolare si interverrà, con un investimento di 700mila euro presso il lago Arancio, la diga Castello, la diga Furore, la diga San Giovanni e il lago Gorgo.

"La tutela del territorio - sottolinea il presidente Musumeci - è tra le priorità del mio governo. In poco più di un anno e mezzo abbiamo già messo in campo oltre trecento milioni di euro, utilizzando risorse regionali, nazionali ed europee. E altre ne arriveranno. Siamo consapevoli dell’estrema vulnerabilità idraulica della Sicilia, soprattutto in quelle zone nelle quali, nel corso degli anni, la cementificazione selvaggia ha prodotto processi in alcuni casi purtroppo irreversibili. L’incolumità pubblica e privata può essere salvaguardata solo attraverso una seria e continua attività di programmazione degli interventi di manutenzione. Ed è quello che stiamo facendo".