Manutenzione delle strade provinciali: aggiudicati lavori per un milione e mezzo di euro

Il Libero consorzio comunale di Agrigento interverrà a breve su alcune strade del comparto ovest con lavori di manutenzione straordinaria. E' stato aggiudicato infatti un appalto da 1.627.017,28 euro per lavori sulle strade che raggiungono le aree interne dei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Caltabellotta. Gli interventi saranno finanziati con fondi del Patto per il Sud. Le strade interessate sono le Sp n. 79, n. 39, n. 43, n. 48 e la Spc (ex consortile) 6, anche se gran parte degli interventi sarà concentrata sulla Sp 79 Sciacca-Menfi, per la quale di recente è stato aggiudicato un altro appalto per la rimozione di alcune frane ed altre situazioni di pericolo.

Il progetto prevede la sistemazione di tutti i tratti danneggiati, la rimozione di alcune situazioni di pericolo, il rifacimento e la bitumazione del manto stradale, nonché il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 455 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale di consegna dei lavori.