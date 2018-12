Manutenzione caditoie a Canicattì, da lunedì via Giglia chiusa al traffico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, informano che da lunedì 17 dicembre e fino alla fine dei lavori, sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via on. Giglia compreso tra l'incrocio con la rotatoria di via Calvi e la via Mons.Ficarra in direzione di via San Vincenzo.

La disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale n°.230/2018, si è resa necessaria per consentire l'espletamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle caditoie presenti nel suddetto tratto. Sarà inoltre vietato sostare in via Ciarrocco nel tratto compreso tra la via prol. di via Cap.Maira e la via Cimabue lato sinistro e nel tratto tra la via Benzi e viale della Vittoria lato destro.

Gli autobus della tratta SS 640 Agrigento-Palermo e SS 410, in partenza dal terminal bus di via Ten.Col. La Carrubba, seguiranno il seguente percorso: via Ten.Col.La Carrubba, prolungamento di via Cap.Maira, via Ciarroco, viale della Vittoria, viale G.Saetta.