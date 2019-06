Manifestazione solidarietà a Patronaggio, Konsumer: "Saremo in piazza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'associazione dei consumatori "Konsumer" parteciperà al sit in di sabato 15 giugno alle ore 10 presso il Tribunale di Agrigento, organizzato dal coordinamento Titano, in solidarietà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

La manifestazione vuole rappresentare la vicinanza, reale e concreta, della società civile alle Istituzioni. Konsumer sarà presente per manifestare la propria condanna ad ogni forma d'illegalità e di violenza in merito alla lettera intimidatoria inviata al Procuratore della Repubblica di Agrigento, Patronaggio, e la vicinanza a quelle Istituzioni che giornalmente si spendono, con il proprio operato attivo contro ogni forma d'illegalità per il benessere della collettività.

Con l'invito alla partecipazione da parte di ogni cittadino e/o organizzazione-associazione, senza divisioni sui temi della legalità e della violenza,