"No all'impianto di biometano", scoppia la protesta degli agricoltori

Gli agricoltori delle province di Agrigento e Caltanissetta scenderanno in strada domani per dire "no" alla realizzazione di un impianto di biometano in contrada Grottarossa, nelle campagne di Canicattì.

Lo riferisce l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. La protesta nasce dalla preoccupazione che l'impianto possa nuocere ad una delle aree più vocate da un punto di vista agricolo del territorio, soprattutto per le produzioni di alta qualità. A capeggiare la protesta, a cui parteciperà anche il leader dell'Udc Lorenzo Cesa, è un comitato, cioè "Difendiamo Grottarossa".