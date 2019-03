A Milano un corteo di 250mila persone contro il razzismo, Martello: "Contento d'esserci"

Più di 250mila persona hanno sfilato in piazza Duomo, a Milano. Musica, slogan e balli, per un corteo che ha coinvolto grandi e piccoli.

La manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni, un fiume di gente per l’evento: “People, prima le persone”. Alla manifestazione ha voluto partecipare anche il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. Il primo cittadino ha preso parte al corteo ed ha voluto mandare un messaggio chiaro.

"È stata una grande mobilitazione di pace, una marcia in difesa delle persone. Eravamo davvero in tanti a Milano - dice il sindaco - sono contento di esserci stato anch'io e di aver partecipato a 'People 2 March', la manifestazione nazionale promossa da numerose sigle ed associazioni, per l’affermazione dei diritti umani, sociali e civili. Il comune di Lampedusa e Linosa è capofila del progetto 'Snapshots from the borders' che mette insieme 19 ‘territori di frontiera’ impegnati sui temi delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’integrazione".