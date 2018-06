Caos rifiuti, imprenditori e residenti dal sindaco Firetto: "Stop al degrado"

Imprenditori, commercianti e residenti di San Leone incontreranno il sindaco Lillo Firetto. Martedì 12 giugno, saranno tutti in piazza, davanti al Comune per provare a parlare con il primo cittadino. Il summit pacifico inizierà alle 18. Alla base dell’incontro, l’emergenza rifiuti che attanaglia la città.

“Andremo dal sindaco per chiedere immediate decisioni e programmi per il ripristino del normale decoro urbano e della pulizia della città - scrivono gli organizzatori della 'manifestazione' - . C'è da salvare la regolare fruizione degli spazi urbani e dei litorali per la stagione turistica ormai iniziata, definire le priorità, progettare la regolare, normale ed ordinaria manutenzione e pulizia sia giornaliera sia futura".