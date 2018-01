Anche Favara in piazza per l'acqua pubblica, Alba: "Ho visto grande partecipazione"

Anche Favara scende in piazza per l’acqua pubblica. Questa mattina i cittadini hanno voluto prendere parte alla manifestazione voluto dall’associazione "Titano". Alla giornata ha preso parte anche il deputato, Margherita La Rocca Ruvolo ed il primo cittadino di Favara, Anna Alba. “Grande partecipazione stamattina da parte della collettività favarese a sostegno dei diritti dei cittadini in merito al servizio idrico - dice il sindaco Alba. Un ringraziamento va agli organizzatori del coordinamento Titano e delle associazioni dei consumatori che lo compongono”.