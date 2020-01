Ex pompa di benzina di piazza Ravanusella, Di Rosa: "Urge la bonifica dei luoghi"

Ex pompa di benzina di piazza Ravanusella, il presidente del movimento "Mani Libere" Giuseppe Di Rosa chiede al Comune il completamento delle procedure di bonifica dell'area.

"Alla data odierna, così come stabilito dalle leggi e normative vigenti in materia ambientale - si legge in una nota - il distributore di carburanti chiuso nella locale Piazza Ravanusella, sembrerebbe, prima di essere reso lo spazio fruibile ai cittadini, non essere stato bonificato. Segnaliamo inoltre che come riferito da alcuni residenti nella zona, le auto e spesso anche mezzi più pesanti, vengono regolarmente parcheggiate in quel sito con grande pericolo per la incolumità pubblica di chi calpesta quella zona che ospita vari serbatoi di carburanti interrati".