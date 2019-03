Dopo la protesta arriva l'ok, il Mandorlo in fiore anche in via Manzoni: via al flash mob

Hanno protestato, alzato la voce e voluto incontrare il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Sono i commercianti della via Manzoni e della zona del “Campo sportivo”. Il Mandorlo in fiore non ha fatto tappa nel loro quartiere, per questo i commercianti hanno dato vita ad una protesta pacifica, volendo sentire le ragioni del "rifiuto".

Dopo il faccia a faccia con il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, da palazzo dei Giganti è arrivata una nuova proposta. Niente da fare per la consueta sfilata del mercoledì, ma una alternativa accettata di buon grado. Alcuni gruppi folk nella giornata di oggi, si esibiranno nella zona del “Campo sportivo” e non solo.

Infatti, è stato programmato un flash mob in via Callicratide, degli spettacoli in via Manzoni ed infine dei balli all’interno dell’oratorio don Guanella. I commercianti hanno detto “Si” a questa proposta alternativa, aderendo in pieno ed accettando le decisioni degli organizzatori del Mandorlo in fiore.