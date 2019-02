"La Sagra? Uno spreco di denaro", Alfredo Prado contro la kermesse

"La festa del Mandorlo in fiore è uno spreco di denaro pubblico". Mentre in città non si placa la polemica per la decisione di modificare il percorso della sfilata finale, che dopo 70 anni non passerà più dalla via Atenea, il direttore dell'Accademia di Belle arti Alfredo Prado rilancia il tema in modo molto più "integralista", sostenendo che la kernesse non andrebbe semplicemente più fatta.

"Da cinquant’anni - scrive Prado in un post sui social - si parla di scale mobili ad Agrigento, che colleghino più parti della città e quindi riducano sensibilmente il traffico veicolare. I sottopassaggi di piazza Marconi sono chiusi e impraticabili, i servizi igienici della città dovrebbero essere riaperti, ma prima modernamente ristrutturati. I negozi del centro storico non lavorano, anche per la mancanza di posteggi: che fine hanno fatto - si chiede Prado - la costruzione dei due di via Gioeni, di quello di piazza Rosselli, di quello ideato sotto piazza Vittorio emanuele? Non si riesce a realizzare neppure pullman navetta che portino i turisti della valle al centro della città. Ecco perché - conclude - la festa del Mandorlo in fiore dovrebbe dare precedenza e spazio ad 'attività più necessarie' alla città turistica di Agrigento: è denaro sprecato in pochi, pochissimi giorni".

Prado conclude con una nota polemica che però non è meglio individuabile: "Restano, purtroppo, zitti chi in un periodo di carestia si accontenta delle 'molliche'".