Domeniche del Mandorlo in Fiore, panifici aperti in città: c'è l'ok

Per le due domeniche del Mandorlo in Fiore i panifici agrigentini potranno restere aperti (se lo vorranno) anche la domenica.

Il Comune di Agrigento, accogliendo una specifica richiesta Confesercenti protesta ad ottenere "una deroga al divieto di chiusura per le domeniche" che coincidono con la kermesse ha infatti concesso per la prima e seconda domenica di marzo una deroga all'obbligo di chiusura imposto dalla norma regionale.

La legge, più volte riscritta e modificata, fu pensata appunto per fornire ai panificatori - che ne furono i principali sostenitori - almeno un giorno di chiusura alla settimana, dato che per questioni di concorrenza alla fine nessuno si asteneva dal lavoro per non perdere clienti.

