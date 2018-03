Tragedia al Mandorlo in fiore, ballerino si accascia e muore: inutili i soccorsi

Tragedia al Mandorlo in fiore. Un ballerino durante un’esibizione si è accasciato per terra ed è morto all'improvviso. L’uomo un 59enne belga sarebbe stato colpito da un infarto.

Il fatto è accaduto in pieno centro cittadino, in via Atenea. L'uomo ha accusato il malore durante l'esibizione. Sono scattati subito i soccorsi, gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per salvare il ballerino del Belgio, ma nulla è stato possibile. L’uomo è arrivato al “San Giovanni di Dio”, presumibilmente privo di sensi. Sotto choc gli altri componenti del gruppo folk del Belgio, ma anche diversi passanti che hanno visto consumarsi la tragedia.