Muore un ballerino durante la fiaccolata, interrotto il concerto di Elio

E’ stata una tragedia, durante la tradizionale sfilata del Mandorlo in fiore, muore improvvisamente un ballerino. Il danzatore faceva parte del gruppo folk del Belgio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di centinaia di persone, sotto choc anche i componenti del gruppo folk.

L’uomo aveva 59 anni. Tutto questo ha convinto l’organizzazione del festival del Mandorlo in fiore ad interrompere il concerto di Elio. L’evento, che era in programma ieri sera.

Gli organizzatori hanno scelto di “silenziare” almeno per una serata la kermesse, in rispetto del ballerino morto all’improvviso. Non è escluso che diverse iniziative verranno annullate.