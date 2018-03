Mandorlo in fiore, la Georgia alza al cielo il Tempio d'oro: seguono Argentina e Armenia

In centinaia hanno assistito allo spettacolo conclusivo della 73esima edizione del Mandolo in fiore. Grandi e piccoli hanno applaudito le nuove coreografie dei gruppi folk che hanno preso parte alla kermesse.

Con la nuova formula del voto popolare, vince il Tempio d’Oro la Georgia. I neo vincitori della 73esima edizione del Mandorlo in fiore, hanno messo in fila 634 voti, ed hanno vinto con il 26, 5 per cento.

Al secondo posto l’Argentina che ha conquistato 617 voti, con una percentuale del 25, 34. Terzo posto per l’Armenia, che conquista il podio con 557 voti. Non solo tempio d’oro ma anche: Premio speciale consorzio universitario, alla Georgia. Premio Assostampa l’Argentina. Vince il premio Giugiù Gallo: le Torri umane. Premio speciale Gigi Casesa alla Croazia.

Sul palco il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, il direttore del Parco, Giuseppe Parello e Carmelina Volpe ed il segretario provinciale Assostampa, Gero Tedesco.