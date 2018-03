Mandorlo in fiore, il bilancio: aumentati del 73,36 per cento gli spettatori del festival

Gli spettacoli del festival internazionale del folclore hanno registrato un incremento di pubblico del 73,36 per cento rispetto all'anno scorso. Le presenze di visitatori nella Valle, sempre rispetto al 2017, è aumentato del 38,92 per cento. Il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, dati alla mano, traccia il bilancio della settantatreesima edizione del "Mandorlo in fiore": "Grande qualità dei gruppi intervenuti, che hanno coniugato serietà della proposta culturale e spettacolarità delle esibizioni, grande partecipazione di pubblico locale e di turisti alle sfilate ed agli spettacoli; coinvolgimento dell’intera città: dalla Valle al centro storico; partecipazione al prestigioso evento connesso con le manifestazioni per 'Palermo Capitale della cultura'; effetto traino sulle presenze di visitatori alla Valle, aumentate del 38,92% rispetto all’anno scorso. Presenza numerosa, vivace e interessata della comunità agrigentina e del territorio - scrive - alle mostre, workshop e laboratori tenutisi nel centro cittadino durante i “Pomeriggi Girugintani” e al Palacongressi, segno, quest’ultima, dell’importanza che può assumere per l’intera collettività la rinascita dell’importante struttura simboleggiata dall’opera “Rebirth” realizzata dall’artista Salvo Ligama, che ha cambiato l’aspetto del foyer dell’edificio e dalla mostra di comunità curate entrambe da Farm Cultural Park". E mentre annuncia che "la collaborazione con l’importante realtà favarese proseguirà anche in futuro", Parello non può che definire "positivo" il bilancio dell'edizione 2018 del "Mandorlo in fiore".

"Gli dall’anno scorso, il Parco ha voluto recuperare il senso più profondo della festa e del festival del folklore che ne è sempre stata il cuore pulsante, quello dell’occasione di incontro e dialogo tra culture diverse, in un luogo, Agrigento e la sua Valle dei Templi, che, per la sua storia millenaria, di questo incontro può essere considerato un simbolo - ha spiegato Parello - . A garantire che le tradizioni rappresentate dai gruppi selezionati fossero il frutto di una ricerca culturale e affondassero le loro radici nella storia millenaria dei popoli, il riconoscimento dell’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Un altro duplice obiettivo il Parco si era prefisso: da una parte fare della festa un’occasione per richiamare un ampio pubblico, grazie alla qualità del programma proposto, rendendola così una importante occasione di promozione del Parco, della città e del territorio; dall’altra, il coinvolgimento pieno della comunità locale, grazie ad una pluralità di attività rivolte alle diverse fasce di età e a diversi campi di interesse ed al protagonismo del pubblico nella designazione del gruppo vincitore. Il raggiungimento degli obiettivi ha imposto, ovviamente, un grande sforzo ed un notevole impegno, sia in termini di risorse umane interne ed esterne al Parco, sia per le risorse economiche che si è deciso di destinare alla manifestazione come anche alla riapertura del Palacongressi, disponibili grazie all’incremento notevole del numero dei visitatori e, di conseguenza, degli incassi, registrato nel 2017".

L’impegno profuso dal Parco è esemplificata dai numeri relativi al solo festival del folklore: 24 gruppi internazionali, per un totale di 937 persone intervenute, cui si sono aggiunte, nella domenica conclusiva, alcune realtà regionali. E a questo numero va aggiunto quello degli artisti coinvolti negli spettacoli e nelle manifestazioni collaterali, per un totale di 1647 performers.

Numerose le associazioni coinvolte nella realizzazione dei diversi laboratori e mostre che hanno animato i pomeriggi in città e al Palacongressi, offrendo alla comunità, e soprattutto al grande numero di bambini intervenuti, una pluralità di occasioni di divertimento e crescita culturale, nonché le realtà produttive e gastronomiche che hanno partecipato allo spazio “food”.