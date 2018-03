Mandorlo in fiore e tempio d'oro, quest'anno lo assegnerà il voto popolare

Sarà assegnato con voto popolare. Sarà la comunità, quest'anno, a decidere quale gruppo folk internazionale insignire con il tempio d'oro. Ad annunciarlo è stato il direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello.

"Sarà il pubblico che parteciperà alle due serate del festival, in programma venerdì e sabato, ma anche il pubblico del web a scegliere - ha spiegato Parello - . Per votare ci sono due possibilità: agli spettatori che assisteranno ai due spettacoli sarà consegnata una scheda sulla quale ognuno sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza. Stessa cosa sarà possibile fare, collegandosi alla pagina Facebook, Instagram e nei canali web del 73°Mandorlo in Fiore, cliccando sul link dedicato al voto. Ogni votante esprimerà la propria preferenza in favore del gruppo che ha saputo raccontare al meglio il proprio 'Patrimonio Immateriale Unesco', la propria cultura e che più ha saputo coinvolgere la comunità e diffondere il messaggio di concordia tra i popoli".

Ecco il link per votare: https://goo.gl/forms/pWC93AzmXYD60sWO2