L'India vince il premio "Claudio Criscenzo", Antonella Ruggero conquista il PalaCongressi

L’India porta a casa il premio “Claudio Criscenzo”. Un riconoscimento ambito che ha messo d’accordo tutti. A premiare il gruppo folk è stato il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Al PalaCongressi è ancora sold out, gli agrigentini si sono lasciati rapire dalla indiscussa voce di Antonella Ruggero.

La melodia dell’artista accompagnata da Francesco Buzzurro ha strappato applausi. In tanti non hanno voluto mancare all’appuntamento. La serata si è scandita tra balli e musica per una domenica all’insegna dell’intercultura ed al bel canto.