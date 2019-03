Mandorlo in fiore, in azione anche 40 volontari di Protezione civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il gruppo di Protezione civile del Libero consorzio ha attivato sin dai giorni scorsi in occasione della sagra del Mandorlo in fiore alcune delle associazioni di protezione civile che hanno sottoscritto il contratto con l'ex Provincia regionale. Si tratta complessivamente di 40 volontari appartenenti alle associazioni Emergency Life, Serlance CB e AEOP di Porto Empedocle, ONVGI di Santa Elisabetta, I Falchi di Palma di Montechiaro, ONVGI di Aragona, Ass. Grifoni di Favara, Croce Rossa, AICS, ANFI e Fenice di Agrigento.

I volontari, già impegnati nelle prime giornate e sino a ieri sera in occasione della tradizionale fiaccolata del mercoledì, avranno il compito di assistenza alla popolazione e controllo delle vie di fuga, curando anche l'aspetto sanitario nella giornata conclusiva di domenica prossima 10 marzo (sfilata dei gruppi e spettacolo conclusivo del Mandorlo in Fiore al Tempio della Concordia). Confermato, per l'occasione, l'impiego della sala operativa mobile di Protezione Civile, di un PMA (Posto Medico Avanzato), di squadre BLS e di sei ambulanze messe a disposizione dalle associazioni.

I volontari saranno coordinati dal personale dell'Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio e del Comune di Agrigento.