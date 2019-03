Sfilate e show finale del Mandorlo in fiore, ecco dove è possibile posteggiare

E’ il giorno in cui verrà assegnato il Tempio d'oro. La viabilità cittadina sarà, naturalmente, come da tradizione, rivoluzionata. Anche quest’anno, cercando di evitare il caos, Comune e polizia municipale si sono premurati di consigliare precise aree di parcheggio per le auto e quelle per la sosta dei bus turistici: zone che saranno collegate al centro città e alla Valle dei Templi con i bus navetta.

Le aree di parcheggio consigliate per auto sono: vie Cicerone, Papa Luciani, San Vito, De Gasperi, Plebis Rea, XXV Aprile, via Acrone parcheggio Rfi, via Empedocle, parcheggio pluriplano. La sosta per gli autobus turistici sarà invece consentita al viale Sicilia, a Fontanelle; via Parco Mediterraneo, a Villaseta; piazzale Caratozzolo e via Magellano, a San Leone.

Tutte queste zone – secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale – saranno collegate con il centro e con la Valle dei Templi da dei bus navetta con partenza da Fontanelle, Villaseta e Villaggio Peruzzo. Navette che all’opera, in modo continuativo, dalle 8.30 alle 20.30.