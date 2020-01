Mandorlo in fiore 2020, Giovanni Di Maida nominato consulente tecnico

Mandorlo in Fiore 2020, così come i mandorli nella Valle anche al Parco archeologico sbocciano consulenti. Anche se a titolo gratuito. Dopo la nomina nelle scorse settimane dell'ex consigliere comunale Sanzo, adesso il direttore Roberto Sciarratta ha incaricato l'attuale presidente facente funzione dell'Ecua, Giovanni Di Maida, storicamente vicino all'area di Forza Italia rappresentata dal deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto.

Il direttore Sciarratta ha individuato "sulla base del curriculum vitae il profilo professionale adeguato allo scopo di programmare ed organizzare come consulente tecnico scientifico il 75esimo festival del Mandorlo in fiore 2020". Un incarico di consulenza e "di supporto alla struttura tecnica e amministrativa" per fornire "supporto e assistenza per la realizzazione e la promozione dell'evento, supporto per l'attuazione e il monitoraggio del progetto e per tutti gli adempimenti necessari".