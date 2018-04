Il Mandorlo in Fiore che verrà trova casa a Girgenti, ecco l'edizione 2019

A Roma è stata presentata l’edizione 2019 del Mandorlo in Fiore. Il festival Internazionale del folklore prenderà il via l’1 marzo 2019. La kermesse sceglie ancora una volta il Palacongressi come “teatro” principale.

Novità dell’edizione che verrà, è lo scenario di Girgenti. Diverse le iniziative che si svolgeranno tra i vicoli del centro storico cittadino. I laboratori dei bambini ed altri eventi, tutti tra vecchie usanze e folklore. La fiaccolata dell’amicizia è stata fissata per il 6 marzo.

Tornano anche nella prossima edizione i “Laboratori del Gusto”. Nella settimana dei festeggiamenti, anche diversi “pomeriggi giurgintani” con scambi interculturali.

Musica e concerti anche in piazza Cavour con una rappresentazione dei patrimoni immateriali dell’Unesco. Nel programma è stato inserito anche un musical che si basa sulla cultura dell’accoglienza e l’evento è stato voluto da Coopculture.

La giornata conclusiva dell’edizione 2019 è fissata per domenica 10 marzo. Sarà come consuetudine il tempio della Concordia, il palcoscenico scelto e confermato per la premiazione finale. Il Mandorlo che verrà trova casa a Girgenti, accompagnato dall’ormai "collaudato" Palacongressi.