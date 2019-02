Festival dei "Bambini del mondo", si parte: ecco i gruppi partecipanti

Il Festival dei "Bambini del Mondo", come da tradizione, aprirà il 74esimo Mandorlo in Fiore. Alla kermesse, organizzata dall’Aifa, Associazione international folk Agrigento, giunta alla 19^ edizione, parteciperanno otto gruppi folkloristici internazionali provenienti da Albania, Bulgaria, Germania, Indoneia, Lituania, Repubblica Ceca, Serbia e Ucraina.

“Si tratta di gruppi di altissimo spessore artistico e culturale – dichiara il presidente del festival Giovanni Di Maida – nel loro repertorio hanno inseriti canti, danze e musiche dichiarati patrimonio immateriale dall’Unesco”.

“La commissione nazionale italiana per l'Unesco, l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura – aggiunge Luca Criscenzo, presidente AIfa - che per il terzo anno consecutivo ha concesso il proprio patrocinio al Festival 'in considerazione dell’alto valore culturale ed educativo dell’iniziativa'".

Agli ospiti internazionali si aggiungeranno i gruppi agrigentini di Gergent, Oratorio Don Guanella, I piccoli del Val d’Akragas, Fiori del mandorlo, Fabaria Folk, Herbessus di Grotte e Triscele di Aragona.

Spazio, ovviamente, anche per la solidarietà, nel pieno rispetto del messaggio veicolato dall'iniziativa creata da Claudio Criscenzo: prima di iniziare la propria performace artistica il gruppo “Folk dance ensemble Taurum” della Serbia, com’è ormai tradizione, andrà a far visita domani mattina, venerdì 1 marzo alle ore 10:30 ai piccoli degenti presso il reparto di Pediatria dell’ospedale "San Giovanni di Dio di Agrigento", portando in corsia un momento di Folklore. Sempre domani, 1 marzo alle 17, si terrà la cerimonia di apertura ufficiale del 74° Mandorlo in Fiore e del 19° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” presso il Palacongressi del Villaggio Mosè, con i gruppi internazionali che saranno ricevuti dal sindaco del Comune di Agrigento Lillo Firetto e del direttore del Parco Archeologico “Valle dei Templi” Giuseppe Parello.

Questi i Gruppi partecipanti: “Ansambi – Sadi Halili”, proveniente dalla città di Librazhd, Albania; “Children Folk Zvanche”, proveniente dalla città di Shumen nella Bulgaria nord-orientale; “Thuringer Tanzensemble”, da Rudolstadt, in Germania; “Children folk group Menteng School” proveniente dalla città di Jacarta, capitale dell'Indonesia; “Chidlren & Youth Folk Dance “Seltinis” della città di Siauliai in Lituania; “Children Group “Ostravichka” della città di Ostravichka in Repubblica Ceca; “Folk dance ensemble Taurum” della città di Zemun, in Serbia; “Chidlren Folk Group Vitaminchiki” da Kiev, in Ucraina; Parteciperà per la seconda volta al Festival “ I Bambini del Mondo”, insignito del premio “ Claudio Criscenzo”.

Special Guest dell’edizione 2019 del Festival “I bambini del mondo” la “Lviv State Choreographic School”, la scuola coreografica nazionale presso il Teatro nazionale dell’opera e balletto di Leopoli, Ucraina.

Nella mattinata di sabato 2 marzo il primo bagno di folla del 74° Mandorlo in Fiore. I gruppi folkloristici internazionali e i gruppi agrigentini daranno vita alla “Passeggiata della Pace e della Fratellanza” lungo la via Sacra. Con loro anche il gruppo “Taratatà” di Casteltermini , il “Corteo storico” della scuola dell’infanzia San Secondo di Naro e la partecipazione di centinaia di studenti provenienti da diverse parti della Sicilia. Alle ore 12.00 presso il Tempio della Concordia esibizione dei gruppi internazionali partecipanti al 19° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”; alle ore 20.30 al Palacongressi spettacolo di apertura con l’esibizione dei gruppi internazionali e agrigentini