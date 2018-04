Mancano 600 posti letto, pochi medici e infermieri: tutti i numeri della sanità agrigentina

Una sanità carente di posti letto, medici, infermieri e apparecchiature biomedicali. È quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Ethikos per il Territorio, che ha analizzato i dati statistici tratti da fonti Istat, dall'annuario del Servizio sanitario nazionale e da altre pubblicazioni. Dallo studio emerge che nell’Agrigentino mancano meno della metà dei medici previsti. Servirebbe, inoltre, almeno il doppio degli infermieri, mentre i posti letto mancanti sono ben 600.

Lo studio è stato condotto alla luce dei decreti del Ministero della Salute pubblicato nel 2015 e dell’assessorato regionale della Salute nel 2017, che definiscono gli standard qualitativi, strutturali, relativi all’assistenza ospedaliera, riclassificando i presidi e determinando le dotazioni dei posti letto e delle presenze dei medici, in linea con le previsioni dei Lea e del Patto per la Salute.

"Si è dinanzi a delle evidenze critiche effettive, - scrive l'Osservatorio Ethikos in una nota - cui le parti istituzionali demandate, Asp, sindaci dei Comuni, debbono adoperarsi per risolvere. Gli indicatori rappresentati, misurano il grado reale di sottosviluppo della Provincia. Condizione critica ospedaliera risalente ad oltre un decennio, che man mano si è aggravata".

Nel Distretto sanitario di Agrigento, che fa capo, oltre il capoluogo, ai Comuni di Aragona, Comitini, Favara, Joppolo, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana ed ai Comuni di altri distretti che fanno riferimento all’ospedale di Agrigento, sarebbero previsti 349 medici. Ad oggi – secondo i dati forniti dall’Osservatorio – ve ne sono meno di 150.

Non va meglio nel Distretto sanitario di Licata, che fa capo ai Comuni di Licata e Palma di Montechiaro. I medici sono soltanto 50, quando dovrebbero essercene 135. Nel Distretto sanitario di Canicattì, che comprende Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa, si contano meno di 60 medici, quando – seguendo il parametro di due medici ogni mille abitanti – ce ne dovrebbero essere 170, mentre la riorganizzazione sanitaria ne prevede 128. Dunque, mancherebbe all’appello almeno la metà dei medici previsti. A Sciacca, invece, su 258 previsti, se ne contano circa 100, mentre a Ribera su 107, sono in servizio solo 40. Il paradosso – secondo quanto scrivono dall’Osservatorio – è che in altre province siciliane c’è un’eccedenza di medici rispetto a quanto previsto dal rapporto di popolazione.

Scendendo più nel dettaglio, fra i presidi ospedalieri di Canicattì, Licata e Agrigento, mancherebbero 24 fra cardiologi e medici di unità coronarica, 21 fra ginecologi e ostetriche, 37 chirurghi, 20 pediatri, 40 ortopedici, 20 psichiatri, 24 medici generici e 55 di lungodegenza e geriatria.

Riguardo ai posti letto, per la provincia agrigentina si registra una media di 1,9 posti letto ogni mille abitanti, quindi siamo alla metà del limite massimo. Il territorio dispone di circa 850 posti letto, rispetto ai 1.450 desunti secondo la media regionale del 3,23. Sono, dunque, 600 i posti letto mancanti.

Altra nota dolente è rappresentata dagli infermieri. Nell’Agrigentino – si evince dall’annuario del Servizio sanitario – risultano 1,9 infermieri ogni mille abitanti, quando la media regionale è di 3,6 e nazionale di 4,5. Ad Agrigento ci sono circa 860 infermieri rispetto ai 1.600 spettanti, ne mancano, quindi, ben 640.

Infine, nell'ambito degli investimenti, Agrigento registra il minor valore di spesa in Sicilia. Secondo il Documento unico di programmazione degli investimenti sanitari, a fronte di un programma di spesa, sia per opere murarie che in tecnologia ed apparecchiature, di 938 milioni e 500mila euro, Agrigento spende appena poco più di 13 milioni e mezzo.