Mancano loculi, bare in attesa di tumulazione: è caos al cimitero

A Montallegro mancano diversi loculi, per questo tante bare sono in attesa di tumulazione. Occhi puntati sul campo santo dove, oggi, i tecnici del Genio civile terranno un sopralluogo.

Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del Giornale di Sicilia servono le autorizzazioni necessarie per eseguire i lavori. Tutto esaurito, dunque, per le bare del cimitero comunale.

"Abbiamo già provveduto all’acquisto di trenta loculi prefabbricati diversi mesi fa - dice il sindaco Scalia al Giornale di Sicilia - ma diversi problemi di carattere burocratico non ci hanno consentito ancora di poterle posizionare nelle apposite aree. In ogni caso è un problema che stiamo cercando di risolvere e nel giro di qualche giorno le bare, che al momento sono custodite all’in - terno della camera mortuaria del cimitero, verranno regolarmente tumulate. Nei prossimi giorni, una volta ottenuto il nulla osta del Genio Civile, potranno partire i lavori per la sistemazione dei loculi negli appositi spazi. Il Comune è già pronto a procedere celermente".