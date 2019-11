Mancano i bilanci, Bartolotta e Iacono chiedono chiarezza al Comune

Mancano all’appello ben 7 bilanci, passaggi essenziali per mettere al sicuro i precari e i lavoratori Asu oltre che per garantire il buon funzionamento del Comune, i consiglieri comunali Salvatore Bartolotta e Giuseppe Iacono chiedono l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio un punto destinato a “discutere la mancata approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e le prospettive di stabilizzazione dei precari e dei lavoratori Asu”.

L’atto, protocollato ieri, manifesta una preoccupazione abbastanza comune al momento a Porto Emepedocle, dato che appunto, come dicevamo, mancano all’appello sette bilanci, a partire dallo strumento finanziario stabilmente riequilibrato che era teoricamente l’atto da approvare subito dopo il dissesto finanziario, risalente ormai ad alcuni anni fa. Una carenza che nasce, di recente, dall’assenza di un dirigente finanziario che solo a settembre scorso l’Ente ha colmato individuando un consulente esterno. Il lavoro per mettere in piedi (e in fila) gli strumenti finanziari è iniziato, tanto che alcuni documenti preliminari sono stati effettivamente realizzati, ma sulla conclusione di queste attività non vi è al momento notizia. “La non predisposizione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – denunciano i due consiglieri nel provvedimento - preclude la stabilizzazione dei precari e dei lavoratori Aus, che da anni vivono uno stato di sofferenza in attesa di una normalità che ponga fine a questo calvario”. I consiglieri chiedono quindi “le ragioni e le cause che non hanno finora permesso di approvare il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, le modalità e soprattutto i tempi previsti per procedere all’approvazione definitiva di quanto sopra” e sollecitano l’amministrazione ad “attivarsi senza indugio alla predisposizione e alla stesura definitiva dei documenti”.