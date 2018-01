"Mancano le autorizzazioni", sospesa l'attività di un'azienda agricola

Non avrebbe presentato agli uffici del Comune di Agrigento la documentazione necessaria per esercitare l’attività, adesso al titolare di un’azienda agricola agrigentina è arrivata un’ordinanza di sospensione dell’attività. Il provvedimento è stato disposto dal dirigente del secondo settore Attività produttive, Cosimo Antonica, che ha intimato al proprietario di far pervenire entro quindici giorni una nuova istanza corredata dalle autorizzazioni necessarie per l’accertamento dei requisiti per l’esercizio dell’attività. “In caso di mancanta produzione – avvertono dal Comune – si provvederà all’ordinanza di chiusura”.