Manca mezza mensilità, netturbini sul piede di guerra

La “bufera” sembrava essere passata, tant’è che era stato anche revocato lo sciopero. Secondo gli annunci, fatti dagli amministratori comunali e dai sindacalisti, il Comune aveva pagato le imprese che, a loro volta, avrebbero potuto liquidare la mensilità e mezza attesa dagli operatori ecologici in servizio ad Agrigento.

Le cose non sono andate proprio così. Perché alle imprese è arrivata – dalle casse di palazzo dei Giganti – soltanto il pagamento della fattura dei servizi resi ad ottobre. Manca il saldo, il 50 per cento, del mese di settembre. I netturbini hanno potuto dunque incassare solo una mensilità. Mancato rispetto degli accordi sui pagamenti che li ha fatti “precipitare”, ancora una volta, in stato di agitazione.

“Il Comune di Agrigento ci ha pagato la mensilità di ottobre per intero – ha spiegato ieri l’amministratore delegato dell’Iseda, Giancarlo Alongi, - . Non è stato corrisposto il saldo del mese di settembre. E non abbiamo neanche capito il motivo. Ci è stato detto che devono fare delle verifiche. I controlli sono legittimi, ma durante la mensilità in questione non abbiamo ricevuto alcuna contestazione. Non abbiamo, al momento, la minima idea su quando verrà effettuato questo saldo del 50 per cento”.

Martedì e mercoledì sarà intanto sciopero – degli operatori ecologici – a Porto Empedocle dove i lavoratori reclamano il pagamento di cinque mensilità. “Noi (le imprese ndr.), abbiamo obblighi precisi – ha incalzato Giancarlo Alongi – e non possiamo tirarci indietro, ma i Comuni devono darsi da fare e adoperarsi per la riscossione delle bollette, combattendo l’evasione. Sono tutti in difficoltà finanziarie. Capiamo i loro problemi, ma non possono essere scaricati su di noi”.