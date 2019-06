Chiede un congedo per malattia il dirigente tecnico: Utc paralizzato

Sul Comune di Porto Empedocle, già impossibilitato ad ottenere l'approvazione di ben 7 bilanci per assenza di un dirigente finanziario cade una nuova "tegola". Infatti, per alcuni mesi il dirigente del settore Tecnico sarà in malattia e resterà a disposizione un solo dipendente, per giunta precario, e senza potere di firma.

Questo significa che fino al ritorno del dirigente non potranno essere presentati progetti nemmeno di semplice manutenzione. L'Amministrazione sta a guardare, in attesa - o nella speranza - che il Governo nazionale consenta una deroga ai limiti assunzionali imposti per i comuni in dissesto. Senza questa appare molto difficile superare l'attuale situazione di stallo sotto il doppio profilo, finanziario e tecnico.