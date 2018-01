Via Cavaleri Magazzeni, Mareamico: "Manca un tratto della condotta fognaria"

Un lungo tratto di condotta fognaria mancante in via Cavaleri Magazzeni, nel Villaggio Mosè, alle origni di inquinamento ambientale e cattivi odori. Lo segnala l'associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

"Tutti gli agrigentini che si sono trovati per caso a passare dalla via Cavaleri Magazzeni o hanno frequentato la chiesa di San Gregorio, a sud della città, - si legge in una nota dell'associazione - si saranno chiesti sicuramente quale sia la causa e l'origine del forte odore di fogna che si avverte in quella zona. Incredibile ma vero: in quella zona manca del tutto un lungo tratto della fognatura. Questo vuol dire che a monte ed a valle di quel tratto esiste la condotta, ma in quella zona manca del tutto".

"Questo comporta - prosegue Mareamico - che gli abitanti della zona siano costretti, loro malgrado, ad inquinare ed ammorbare l'aria che respirano. E succede anche che quando piove tutto ciò che è contenuto in quel torrente arrivi, tal quale, nella spiaggia e nel mare delle dune, inquinandolo".