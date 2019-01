Mamma Ferragni "legge" Carmelo Sardo, scambio di libri tra i due scrittori

La figlia è una delle influencer più potenti del mondo, la madre è una scrittrice. Se Chiara Ferragni mette in fila milioni di quattrini sotto forma di "like" e "follower", la madre si dedica alla scrittura. Lei è Marina Di Guardo ed è l’autrice di thriller di successo. L'ultimo libro è intitolato "Memoria dei corpi”, è questo l’ultimo libro della madre dell’imprenditrice digitale più famosa del mondo. Ad incontrare Marina Di Guardo, lo scrittore e giornalista agrigentino, Carmelo Sardo.

I due si sono conosciuti e apprezzati, tanto da scambiarsi i propri libri. “L'ho voluta conoscere, raccontarle tutto e complimentarmi per il suo romanzo. Che vi consiglio di leggere. Non so per gli altri, ma per me resta Marina Di Guardo, e va letta oltre ai pregiudizi”. Queste le parole dell'agrigentino.